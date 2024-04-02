В Нижнем Ломове пятеро мужчин вынудили инспектора ДПС стрелять

02.04.2024 | 16:55

Нижнеломовский районный суд наказал пятерых жителей Тульской области (20, 26, 27 и 29 лет), не выполнивших требования сотрудников ДПС на трассе. Они пытались скрыться от полиции, а когда их остановили, вели себя агрессивно.

Это случилось 26 марта около 21:00 в Нижнем Ломове. Молодые люди ехали по М-5 на Audi A6 без номеров и были замечены сотрудниками ДПС. Полицейские светящимся жезлом подали знак водителю остановиться, но тот лишь прибавил скорость. Тогда экипаж начал преследование.

Во время погони водитель Audi грубо нарушал правила, выезжал на встречную полосу и игнорировал светофоры. После 9-километровой гонки полицейским удалось задержать машину. Вышедшие из нее парни стали размахивать руками, ругаться и кричать.

Они пытались окружить стражей правопорядка с двух сторон и, даже когда один из сотрудников предупредил, что будет вынужден применить оружие, не успокоились.

«Полицейский произвел предупредительный выстрел вверх в безопасном направлении. После этого граждане прекратили свои противоправные действия», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Возбуждено административное дело. В суде мужчины признали вину. Теперь они будут трудиться на благо общества по 100 часов каждый.