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Происшествия

На улице Антонова в Пензе случился пожар в многоквартирном доме

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В понедельник, 1 апреля, в ЖК «Сурская Ривьера» на ГПЗ (улица Антонова) произошел пожар - на втором этаже дома № 5е.

Сообщение о возгорании поступило в 13:27. На место выехали 24 пожарных на 7 спецмашинах.

«Выгорела комната площадью 7 кв. м. Погибших, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стал сетевой фильтр», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Утром воскресенья, 31 марта, в селе Засечном Пензенского района на улице Понтонный мост загорелось срубовое строение. Как утверждают местные жители, пламя охватило конный клуб.

Животных удалось спасти. Люди тоже не пострадали.

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Источник — фото областного ГУ МЧС России
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