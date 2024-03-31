Загоревшееся строение в Засечном тушили 25 человек

31.03.2024 | 10:40

Утром в воскресенье, 31 марта, в селе Засечном Пензенского района на улице Понтонный мост загорелось срубовое строение.

Пожар снял на камеру очевидец. Кадры он сделал издалека в 9:30, их опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи написали, что загорелся конный клуб. Животных удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, горящее строение тушили 25 спасателей, прибывших на 5 спецмашинах.

«Выгорело внутри на 1-м этаже и в чердачном помещении на площади 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

29 марта в Пензе в 2-м Черниговском проезде загорелся нежилой кирпичный дом площадью 60 кв. метров. ЧП также попало на видео. Для тушения пламени привлекли 12 спасателей и 3 спецмашины.