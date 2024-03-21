В Пензе мужчина выбросил вещи из окна и повредил автомобиль

В среду, 20 марта, в пензенском микрорайоне Арбеково из окна квартиры на шестом этаже дома № 18 на улице Тернопольской полетели вещи.
Видео происходившего появилось в Сети.
«Мужчину задержали и вывели. Также нашли удостоверение, которое он выкинул. Как оказалось, это житель Санкт-Петербурга», - говорится в посте.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 20:00. Информацию передали экипажу Росгвардии, который, прибыв по адресу, задержал мужчину. По предварительной версии, он выбрасывал из съемной квартиры различные бытовые предметы.
В результате был поврежден стоявший под окном автомобиль, на который упали пустые бутылки, стул, сковороды и кастрюли.
«Из-за неадекватного поведения гражданина на место происшествия были вызваны медики, которые госпитализировали его», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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