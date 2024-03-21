В Пензе мужчина выбросил вещи из окна и повредил автомобиль

21.03.2024 | 07:39

В среду, 20 марта, в пензенском микрорайоне Арбеково из окна квартиры на шестом этаже дома № 18 на улице Тернопольской полетели вещи.

Видео происходившего появилось в Сети.

«Мужчину задержали и вывели. Также нашли удостоверение, которое он выкинул. Как оказалось, это житель Санкт-Петербурга», - говорится в посте.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 20:00. Информацию передали экипажу Росгвардии, который, прибыв по адресу, задержал мужчину. По предварительной версии, он выбрасывал из съемной квартиры различные бытовые предметы.

В результате был поврежден стоявший под окном автомобиль, на который упали пустые бутылки, стул, сковороды и кастрюли.

«Из-за неадекватного поведения гражданина на место происшествия были вызваны медики, которые госпитализировали его», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.