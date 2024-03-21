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Происшествия

В Пензе подросток на мотоцикле сбил женщину

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В среду, 20 марта, в Пензе произошло первое в этом мотосезоне официально зарегистрированное ДТП с участием двухколесного транспорта. Примечательно, что управлял им несовершеннолетний.

По предварительной информации, в 15:00 у дома № 163 на улице Окружной 14-летний подросток на мотоцикле BSE Z1150e наехал на 41-летнюю женщину.

Пострадавшую горожанку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда подростки садятся за руль двухколесного транспорта. Так, в августе подросток проехался по улице одного из сел Пензенского района. Его оштрафовали на 5 000 рублей. Отец тинейджера оспорил решение в суде. Он утверждал, что сын не управлял мотоциклом, а лишь выкатил его на дорогу и надел мотошлем с защитными очками для того, чтобы похвастаться перед друзьями.

Однако сотрудники ГИБДД во время рейда увидели двух мотоциклистов. Один из них, заметив инспекторов, уехал, а второй, в шлеме и очках, заглушил двигатель, спешился и стал катить транспортное средство. В итоге решение о штрафе было оставлено без изменения.

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Источник — фото pixabay.com
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