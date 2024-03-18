В Пензе установят точную причину смерти найденного в ручье мужчины

18.03.2024 | 17:14

В Пензе организовали доследственную проверку по факту смерти 60-летнего мужчины, тело которого спасатели достали из ручья в районе улицы Кондольской.

Это случилось вечером в пятницу, 15 марта. Погибший - житель областного центра.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на нем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

6 февраля в Пензе в акватории Суры в районе проезда Литвинова было обнаружено тело 33-летнего мужчины. По факту его гибели также проводилась доследственная проверка.