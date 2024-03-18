Из реки Мойки в Пензе достали тело пожилого мужчины

18.03.2024 | 11:44

В Пензе случилась очередная трагедия на воде: из реки Мойки в районе улицы Кондольской достали тело мужчины.

Это случилось вечером в пятницу, 15 марта.

Сначала сигнал поступил в полицию, а оттуда - в Пензенский пожарно-спасательный центр. Прибывшие на место специалисты извлекли тело из воды и передали представителям правоохранительных органов, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

По данным PenzaInform.ru, погибший - мужчина 1963 года рождения. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

6 февраля в акватории Суры в районе проезда Литвинова было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Выход на лед в Пензенской области запрещен с 15 марта.