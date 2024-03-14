В Пензе проверяют гимназию, в которой ребенок упал с лестницы

14.03.2024 | 14:55

В Пензе начали проверку после падения с лестницы 10-летнего учащегося одной из гимназий. Ребенок получил переломы и ушибы.

Ранее в Сети появился снимок с места происшествия. На фото - ступеньки с разводами и каплями крови. Сразу несколько пользователей, назвавшихся очевидцами, уточнили, что школьник хотел скатиться с перил.

Сейчас мальчик находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

«В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

После проверки следователь примет процессуальное решение.