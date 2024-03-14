Сетевое издание|18+|Четверг|14 мар 2024|15:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе проверяют гимназию, в которой ребенок упал с лестницы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе начали проверку после падения с лестницы 10-летнего учащегося одной из гимназий. Ребенок получил переломы и ушибы.

Ранее в Сети появился снимок с места происшествия. На фото - ступеньки с разводами и каплями крови. Сразу несколько пользователей, назвавшихся очевидцами, уточнили, что школьник хотел скатиться с перил.

Сейчас мальчик находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

«В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

После проверки следователь примет процессуальное решение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте