В Пензе третьеклассник разбил голову на лестнице в гимназии

14.03.2024 | 09:54

В Пензе 10-летний мальчик упал с лестницы и получил серьезные травмы. Инцидент произошел в одной из гимназий.

Вечером в среду, 13 марта, в Сети распространилось фото с места несчастного случая. На снимке - лестница с разводами и каплями крови.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», пострадал ученик третьего класса. Он получил ушибы и переломы. Сейчас мальчик находится в больнице, врачи сделали ему операцию. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Сразу несколько пользователей, назвавшихся очевидцами, уточнили, что школьник хотел скатиться с перил.

Установлением обстоятельств и причин падения ребенка сейчас занимаются сотрудники следственных органов.