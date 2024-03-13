Пензенец не застал недруга на месте и устроил разгром в ночном клубе

13.03.2024 | 16:36

В Пензе в ночном клубе на улице Плеханова задержали 23-летнего горожанина, проломившего стену возле гардероба.

Инцидент случился во вторник, 12 марта. В 23:35 росгвардейцы получили сигнал тревоги из увеселительного заведения.

Прибыв на место, они установили, что молодой клиент клуба увлекся алкогольными напитками, поссорился с другим посетителем и, затаив обиду, решил разобраться с ним.

Однако оппонента не оказалось на месте. Разозлившийся мужчина ногой проломил стену из гипсокартона у входа в гардероб, а позже сломал пластиковую дверь в туалете.

«Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали буйного пензенца сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.