Пензенец не застал недруга на месте и устроил разгром в ночном клубе

В Пензе в ночном клубе на улице Плеханова задержали 23-летнего горожанина, проломившего стену возле гардероба.
Инцидент случился во вторник, 12 марта. В 23:35 росгвардейцы получили сигнал тревоги из увеселительного заведения.
Прибыв на место, они установили, что молодой клиент клуба увлекся алкогольными напитками, поссорился с другим посетителем и, затаив обиду, решил разобраться с ним.
Однако оппонента не оказалось на месте. Разозлившийся мужчина ногой проломил стену из гипсокартона у входа в гардероб, а позже сломал пластиковую дверь в туалете.
«Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали буйного пензенца сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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