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Происшествия

ЧП с боксерами: все юные спортсмены уже здоровы

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Состояние юных иногородних боксеров, которые были госпитализированы после ужина в пензенском гостиничном комплексе в Ахунах, нормализовалось.

«Всех уже выписали, сегодня (11 марта. - Прим. ред.) выписывают последнего», - уточнили в областном минздраве.

С 5 по 10 марта на базе училища олимпийского резерва проходило первенство Приволжского федерального округа по боксу. В нем принимали участие 183 спортсмена. Боксеры из других городов разместились в гостиничном комплексе «Вавеллит».

6 марта у нескольких юных спортсменов проявились симптомы отравления и острой респираторной вирусной инфекции, их госпитализировали. Недомогание они начали чувствовать вечером 5 марта после ужина в гостинице, уточнили в региональном управлении СК РФ.

7 марта в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи находились 9 юных боксеров. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - сообщали в минздраве.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Общественной организации «Федерация бокса Пензенской области» как организатору первенства было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Следователи усмотрели в произошедшем признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и возбудили уголовное дело. Его расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В пищеблоке столовой, где питались участники соревнований, были отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья, заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

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