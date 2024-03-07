В Пензе массово госпитализировали юных иногородних спортсменов

В Пензе массово госпитализировали иногородних детей, приехавших на первенство Приволжского федерального округа по боксу.
Соревнования стартовали 5 марта. Они проходят в манеже училища олимпийского резерва. В течение трех дней 180 сильнейших боксеров округа в возрасте от 15 до 16 лет должны были показывать свое мастерство на ринге.
Иногородние ребята, а также тренеры и судьи соревнований заселились в гостиничный комплекс «Вавеллит» (Ахуны).
Прямо оттуда 11 подростков попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщает Mash. «Сейчас под подозрением находится столовая, однако ее деятельность не приостановлена», - уточняется в телеграм-канале.
С места изъяты пробы пищи и воды, проводится проверка.
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