ЧП с боксерами: для спортсменов ищут новую точку питания

07.03.2024 | 17:26

Общественной организации «Федерация бокса Пензенской области» как организатору первенства Приволжского федерального округа, юным участникам которого массово потребовалась медпомощь, объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Соревнования проходят с 5 по 10 марта на базе училища олимпийского резерва. В них принимают участие 183 спортсмена. Боксеры из других городов разместились в гостиничном комплексе в Ахунах «Вавеллит».

6 марта у нескольких юных спортсменов проявились симптомы отравления и острой респираторной вирусной инфекции, их госпитализировали.

«Прокуратурой района совместно со специалистами контролирующих органов был организован выезд на места проживания спортсменов и проведения соревнований. С целью дальнейшего обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних и их участия в спортивных мероприятиях 7 марта президенту общественной организации «Федерация бокса Пензенской области» прокурор района объявил предостережение о недопустимости нарушений закона», - сообщила помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас решается вопрос об организации питания участников соревнований в другом заведении.

Прокуратура даст оценку исполнению собственником гостиничного комплекса, организатором питания и организатором спортивного мероприятия требований санитарно-эпидемиологического, трудового, противопожарного, антитеррористического законодательства, а также законодательства в сфере здравоохранения.

По состоянию на четверг, 7 марта, в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи находятся 9 юных боксеров. «Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет», - уточнили в минздраве.

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и возбудили уголовное дело.

«Вечером 5 марта несколько несовершеннолетних после ужина в гостинице почувствовали недомогание», - уточнили в региональном управлении СК РФ.

В областном управлении Роспотребнадзора добавили, что в пищеблоке столовой, где питались участники соревнований, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. «В настоящий момент новых случаев заболевания среди участников соревнований не выявлено», - отметили в управлении.