В Пензе на ледяной дороге бульдозер снес скорую помощь

17.02.2024 | 14:56

В субботу, 17 февраля, в Пензе из-за скользкой дороги на улице Бекешской бульдозер врезался в карету скорой помощи.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На нем видно, как неуправляемую громаду несет по склону прямо на спецавтомобиль, рядом с которым находится человек в форме сотрудника медбригады.

Слышны крики «куда?!», сидящий за рулем машинист ничего не может сделать, бульдозер сталкивается со скорой. Ее относит влево, а тяжелая спецтехника слегка задевает припаркованный автомобиль такси.

Один из мужчин изумленно присвистывает и кричит: «Готово!... Расчистили дорогу!»

После этого махина проезжает еще немного вниз и останавливается. «Я успел, вот это я успел!» - радуется тот же голос за кадром.

Судя по возгласам, из людей не пострадал никто. А вот карете скорой помощи, по-видимому, потребуется ремонт.

Это не первая авария, которая происходит на данном участке Бекешской. Видеозаписи регулярно попадают в Сеть. Самым популярным стал ролик под названием «Бешеная буханка», опубликованный в 2017 году. Был случай, когда водителю пришлось догонять уехавшее без него авто. А такси, спускавшееся с горы, врезалось в «Газель».