В Кузнецке пьяного водителя, его жену и детей пересадили в такси

12.02.2024 | 17:11

В Кузнецке сотрудники ГИБДД остановили Nissan Almera и обнаружили, что водитель нетрезв. Помимо него, в салоне находились женщина и двое маленьких детей.

Инцидент произошел 10 февраля. Инспекторы патрулировали 758-й километр трассы М-5 в пределах Кузнецка.

37-летний водитель Nissan сообщил, что он с супругой и двумя сыновьями шести и десяти лет направляется из Тольятти в Саратов.

Инспекторы отметили, что дети перевозятся с нарушением правил: без специальных детских кресел, не пристегнуты ремнями безопасности. У самого водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения.

«Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Ему были разъяснены его права и обязанности, после чего предложено пройти освидетельствование на месте при помощи технического средства, результат которого показал 0,627 мг/л», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Автомобилист признал свою вину и согласился, что сел за руль пьяным. Правоохранители составили административный протокол, нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 000 рублей.

«Для водителя и его пассажиров на место был вызван автомобиль такси, который доставил их к родственникам в Кузнецке», - добавили в УГИБДД.