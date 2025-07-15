В Пензе задержали трех нелегальных мигранток из Нигерии

15.07.2025 | 10:07

В Пензе во время рейда полицейские обнаружили трех гражданок Республики Нигерия в возрасте 24, 25 лет и 41 года, незаконно находившихся на территории РФ.

Женщин задержали. На них составили протоколы об административном правонарушении.

Одна из мигранток рассказала в беседе с полицией, что работала в Пензе парикмахером, делая клиенткам африканские косички. Женщина приехала в 2024 году, она хотела продлить визу, но на это не было средств.

Иностранок признали виновными, каждую наказали штрафом в 2 000 рублей. Женщин ждет принудительное выдворение за пределы РФ.

«В данный момент задержанные помещены в центр временного содержания граждан», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.