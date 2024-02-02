В Пензе спасатель вытащил тонущую собаку из полыньи

02.02.2024 | 11:20

В четверг, 1 февраля, сотрудник Пензенского пожарно-спасательного центра вытащил домашнее животное из ледяной воды.

В 22:45 дежурному ППСЦ позвонил очевидец происшествия. Он рассказал, что в районе улицы Кустанайской в полынью на Суре провалилась собака.

Псу не удавалось выбраться, он мог погибнуть без своевременной помощи.

«Прибыв к указанному месту, спасатель в гидрокостюме ползком по льду добрался до полыньи, извлек собаку из воды и транспортировал ее к берегу», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Это не первый случай, когда профессионалы выручают из беды друзей человека. 31 марта 2023 года на улице Ватутина в Пензе пожарные не только вывели людей из горящего дома, но и откачали кошку, надышавшуюся угарным газом.

9 ноября еще одна кошка была спасена из горящей квартиры в Кузнецке. «Отнеслись, будто это человек», - написал владелец животного в местном интернет-сообществе.

Ситуации, в которых четвероногим требуется немедленная помощь, происходят не только в Пензе. В МЧС России рассказали о нескольких подобных случаях.

В Магаданской области морская свинка, которую выгуливала хозяйка, убежала и провалилась в вентиляционный колодец. Чтобы вытащить грызуна, пришлось снимать верхний слой земли и выбивать кирпичную кладку.

В Ленинградской области спасатель вызволил из западни кошку, застрявшую в смотровой яме гаража между ступенями лестницы. Он отодвинул металлическое заграждение, спустился вниз и вызволил испуганное животное.

В Камчатском крае пожарный вынес из огня собаку, надел на нее кислородную маску, сделал массаж сердца и долго растирал лапы. В итоге пес вернулся к жизни.

В Орловской области сотрудник МЧС увидел провалившуюся под лед собаку. Он попросил у детей, находившихся рядом, «ватрушку». На ней он добрался по хрупкому льду до полыньи и вызволил обессиленного пса.

Мастера своего дела просят неподготовленных людей не рисковать здоровьем и жизнью в порыве оказать помощь животному. Так, 14 ноября 2023 года на улице Кижеватова специалистам пришлось снимать с дерева и кота, и двух парней, которые решили помочь ему спуститься и застряли на уровне четвертого этажа.