В Пензе пожарные спасли из огня детей, взрослых и кошку

31.03.2023 | 14:46

В пятницу, 31 марта, пензенские пожарные спасли из огня людей и животное.

Сигнал о возгорании в доме № 10 на улице Ватутина поступил дежурному МЧС в полдень. По адресу приехали 11 человек личного состава на 3 автомобилях.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 4 человека, в том числе 2 ребенка. Из дома оперативно эвакуировано 25 человек», - сообщили ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарные спасли не только людей.

«Пожар. Жильцам помогают эвакуироваться с обратной стороны дома. Вроде бы без жертв. Откачивали только кошку», - сообщается в группе «Пенза Новости».

«Выгорела кухня на площади 10 кв. м. в 4-комнатной квартире. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - подтвердили в пресс-службе управления, добавив, что кошку тоже спасли.