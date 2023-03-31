Сетевое издание|18+|Пятница|31 мар 2023|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе пожарные спасли из огня детей, взрослых и кошку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 31 марта, пензенские пожарные спасли из огня людей и животное.

Сигнал о возгорании в доме № 10 на улице Ватутина поступил дежурному МЧС в полдень. По адресу приехали 11 человек личного состава на 3 автомобилях.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 4 человека, в том числе 2 ребенка. Из дома оперативно эвакуировано 25 человек», - сообщили ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарные спасли не только людей.

«Пожар. Жильцам помогают эвакуироваться с обратной стороны дома. Вроде бы без жертв. Откачивали только кошку», - сообщается в группе «Пенза Новости».

«Выгорела кухня на площади 10 кв. м. в 4-комнатной квартире. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - подтвердили в пресс-службе управления, добавив, что кошку тоже спасли.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте