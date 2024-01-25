Пензенский самолет не смог сесть в Сочи из-за угрозы атаки беспилотника

25.01.2024 | 09:36

Из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, случившемся в ночь на четверг, 25 января, аэропорт Сочи работал в ограниченном режиме. Из-за этого в нем не смог приземлиться пензенский самолет.

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод», - написал он в своем Telegram-канале.

Также Копайгородский уточнил, что сейчас работа сочинского аэропорта восстановлена.

«Новые известия» сообщают, что в связи с угрозой атаки беспилотника в воздушной гавани был введен план «Ковер». Эта мера принимается в исключительных случаях при вторжении в воздушное пространство постороннего летающего объекта. План предполагает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, кроме военных самолетов и бортов спасателей.

Издание со ссылкой на Росавиацию пишет, что сейчас план «Ковер» снят, сочинский аэропорт работает в штатном режиме.