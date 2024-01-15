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На старый Новый год в Пензе пришелся пик уличного травматизма

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За первую рабочую неделю и выходные после новогодних праздников, с 9 по 14 января, в Пензе более 450 человек обратились за помощью в травматологам.

В пункте на Пионерской, 4, побывали 424 человека, из них на улице пострадали 177.

В приемнике стационара больницы № 6 им. Г. А. Захарьина помощи попросили 55 пензенцев с уличными травмами. 13 человек пришлось госпитализировать.

«Данные статистики показали, что больше всего уличных травм люди получили на старый Новый год, 14 января, - 50 человек! Это подтверждает мнение травматологов о том, что в праздники количество обращений увеличивается и отчасти из-за распития алкогольных напитков», - сообщается на страницах больницы № 6 в соцсетях.

В ближайшие дни пензенцев ждет потепление. Во вторник, 15 января, днем термометр может даже продемонстрировать плюсовые значения в 1 или 2 градуса. В среду и четверг синоптики обещают -4…-7, в пятницу вероятный диапазон 0…+1.

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