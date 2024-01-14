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Общество

В Пензенской области «отменяются» крещенские морозы

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В Пензенской области понедельник, 15 января, ознаменуется резким скачком температуры - от зимних морозов к весенней оттепели.

По прогнозам Приволжского гидрометеоцентра, ночью ожидается -15…-20 градусов. В большинстве районов возможен небольшой снег.

Днем столбик термометра поднимется до отметки -2…-7 градусов. Вероятен снегопад. Ветер будет дуть с юго-востока с порывами 9-14 м/с.

В целом на предстоящей неделе жители области могут забыть о морозах, традиционного крещенского холода не ожидается.

Во вторник днем термометр может даже продемонстрировать плюсовые значения в 1 или 2 градуса. В среду и четверг синоптики обещают -4…-7, в пятницу вероятный диапазон 0…+1.

Все эти дни возможны снегопады, небольшие или обильные.

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