В Пензе следователи начали проверку по факту аварийного отключения тепла

10.01.2024 | 13:55

В Пензе началась доследственная проверка по факту отсутствия отопления в многоэтажках на улицах Коммунистической, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского и других.

Под отключение попали более чем 40 домов. Без теплоснабжения также остались больница и 4 административных здания.

Порыв теплопровода произошел во вторник, 9 января, на улице Коммунистической.

«В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников ресурсоснабжающей организации, будут установлены причины и условия, приведшие к коммунальной аварии. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Подачу ресурса обещали восстановить к 9:00 10 января, однако работы продлили до 12:00.

В 12:45 ресурсоснабжающая организация сообщила, что ремонт завершен. Специалисты заменили 40 метров изношенного трубопровода и приступили к заполнению системы теплоснабжения.