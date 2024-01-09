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Общество

На нескольких улицах Пензы отключили отопление и горячую воду

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Во вторник, 9 января, пензенцы с улиц Коммунистической, Ворошилова, Пугачева и Дзержинского остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщила ресурсоснабжающая организация.

Причина отключения, которое затрагивает 43 многоквартирных дома, 1 больницу и 4 административных здания, - ремонт трубопровода на Коммунистической.

Основного ресурса не будет до 9:00 10 января.

«Также ведутся работы по переключению потребителей на резервную схему теплоснабжения. На месте работают 7 единиц техники и 5 ремонтных бригад. Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления подачи ресурса», - предупредили тепловики.

Пензенцы считают, что круг домов, попавших в зону отключения, на самом деле более широкий: они жалуются на отсутствие отопления на улицах Карпинского, Пушкина, Герцена, Толстого и проспекте Победы.

4 января из-за аварии на сетях без отопления и ГВС остались жители домов на Онежской, Глазунова и проспекте Строителей.

Как и в первых числах года, на улице морозно: 9-го числа, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит -12...-17, к вечеру термометр покажет -16...-21.

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