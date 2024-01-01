В первые минуты 2024 года на улице Пушкина загорелся дом

01.01.2024 | 12:18

В первые минуты нового года на улице Пушкина в Пензе случился пожар в частном доме. Возгорание произошло в 0:14 1 января.

На место выезжали 22 спасателя на 4 спецмашинах.

Пожар возник в срубовом доме, обшитом сайдингом, общей площадью 100 кв. м. Сгорел мансардный этаж (30 кв. м).

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

За час до Нового года в Мокшанском районе случился смертельный пожар. В селе Алексеевка сгорел дом, погиб его 48-летний погиб хозяин.