Сетевое издание|18+|Понедельник|1 янв 2024|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В первые минуты 2024 года на улице Пушкина загорелся дом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В первые минуты нового года на улице Пушкина в Пензе случился пожар в частном доме. Возгорание произошло в 0:14 1 января.

В первые минуты 2024 года на улице Пушкина загорелся дом

На место выезжали 22 спасателя на 4 спецмашинах.

Пожар возник в срубовом доме, обшитом сайдингом, общей площадью 100 кв. м. Сгорел мансардный этаж (30 кв. м).

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

За час до Нового года в Мокшанском районе случился смертельный пожар. В селе Алексеевка сгорел дом, погиб его 48-летний погиб хозяин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте