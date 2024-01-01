За час до Нового года в Мокшанском районе случился смертельный пожар

01.01.2024 | 10:03

Незадолго до наступления нового, 2024 года в Мокшанском районе случилась трагедия: при пожаре погиб 48-летний мужчина.

Сигнал о ЧП на улице Алексеевской села Алексеевка поступил спасателям в 22:55. Пламя вспыхнуло в деревянном доме площадью 50 квадратных метров.

На место выехали 5 пожарных на двух спецмашинах.

Дом сгорел полностью. «Погиб хозяин», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины пожара предстоит установить специалистам.