За час до Нового года в Мокшанском районе случился смертельный пожар

Незадолго до наступления нового, 2024 года в Мокшанском районе случилась трагедия: при пожаре погиб 48-летний мужчина.
Сигнал о ЧП на улице Алексеевской села Алексеевка поступил спасателям в 22:55. Пламя вспыхнуло в деревянном доме площадью 50 квадратных метров.
На место выехали 5 пожарных на двух спецмашинах.
Дом сгорел полностью. «Погиб хозяин», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Причины пожара предстоит установить специалистам.
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