Сетевое издание|18+|Понедельник|1 янв 2024|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

За час до Нового года в Мокшанском районе случился смертельный пожар

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Незадолго до наступления нового, 2024 года в Мокшанском районе случилась трагедия: при пожаре погиб 48-летний мужчина.

Сигнал о ЧП на улице Алексеевской села Алексеевка поступил спасателям в 22:55. Пламя вспыхнуло в деревянном доме площадью 50 квадратных метров.

На место выехали 5 пожарных на двух спецмашинах.

Дом сгорел полностью. «Погиб хозяин», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины пожара предстоит установить специалистам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте