Жертвы гололеда: на улицах Пензы за 4 дня пострадали 165 человек

29.12.2023 | 10:01

Пензенцы продолжают получать травмы на улице. За последние четыре дня, с 25 по 28 декабря, за помощью к медикам обратились 165 человек.

116 из них пришли в травмпункт на улице Пионерской, 4 (в общей сложности за указанный период там приняли 290 горожан), 49 - в приемник стационара имени Г. А. Захарьина.

Восьмерым пострадавшим потребовалась госпитализация, уточняется на страницах больницы № 6 в соцсетях.

«Впереди - новогодние выходные! Берегите себя! Будьте аккуратны и благоразумны по мере возможности!» - обратились к населению медики.

За период с 22 по 24 декабря травмы на улице получили 117 жителей Пензы, 7 человек были госпитализированы. Передвижение по городским улицам сделали опасным температурные перепады.

Ранее всех предупредили: в дни каникул и праздников стоит соблюдать особую осторожность, чтобы не оказаться с травмой на больничной койке.