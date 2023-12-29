Сетевое издание|18+|Пятница|29 дек 2023|12:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

Жертвы гололеда: на улицах Пензы за 4 дня пострадали 165 человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы продолжают получать травмы на улице. За последние четыре дня, с 25 по 28 декабря, за помощью к медикам обратились 165 человек.

116 из них пришли в травмпункт на улице Пионерской, 4 (в общей сложности за указанный период там приняли 290 горожан), 49 - в приемник стационара имени Г. А. Захарьина.

Восьмерым пострадавшим потребовалась госпитализация, уточняется на страницах больницы № 6 в соцсетях.

«Впереди - новогодние выходные! Берегите себя! Будьте аккуратны и благоразумны по мере возможности!» - обратились к населению медики.

За период с 22 по 24 декабря травмы на улице получили 117 жителей Пензы, 7 человек были госпитализированы. Передвижение по городским улицам сделали опасным температурные перепады.

Ранее всех предупредили: в дни каникул и праздников стоит соблюдать особую осторожность, чтобы не оказаться с травмой на больничной койке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте