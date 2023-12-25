Гололед в Пензе отправил в больницу еще 117 человек

25.12.2023 | 10:03

За период с 22 по 24 декабря травмы на улице получили 117 жителей Пензы, сообщается на страницах больницы № 6 им. Г. А. Захарьина в соцсетях.

В травмпункте на улице Пионерской из 148 обратившихся у 87 человек оказались уличные травмы.

В травматологическом приемнике стационара после падений о помощи попросили 30 пострадавших, из них 7 были госпитализированы.

Передвижение по улицам в Пензе сделали опасным температурные перепады. В мэрии уверяли, что коммунальщики трудятся круглосуточно, обрабатывая проезжую часть, пешеходные зоны, подходы к остановкам.

В предновогоднюю неделю риск получить травму из-за гололеда не исчезнет. По прогнозам синоптиков, из осадков ожидается только снег с дождем, температура днем будет около ноля, ночью до -4 градусов.