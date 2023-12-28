Посетитель бара на Московской не смог побороть четверых росгвардейцев

28.12.2023 | 09:33

В ночь на среду, 28 декабря, в баре-ресторане на улице Московской, 95, задержали буйного посетителя. Работа правоохранителей попала на камеру.

«Молодой человек оскорблял персонал и кричал на все заведение. Сотрудникам ресторана пришлось вызвать Росгвардию. Парня посадили на трое суток за мелкое хулиганство», - процитировал очевидца один из пабликов.

В региональном управлении Росгвардии сообщили подробности случившегося.

Сигнал тревоги поступил из заведения в 23:29. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны работник пояснил, что изрядно выпивший гость спровоцировал конфликт с официантом.

«26-летний мужчина начал вести себя агрессивно, громко ругаться нецензурной бранью и всячески мешать работе развлекательного заведения. Персонал незамедлительно воспользовался кнопкой тревожной сигнализации», - отметили в пресс-службе управления.

Росгвардейцы вывели активно сопротивлявшегося посетителя и передали его сотрудникам полиции. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.