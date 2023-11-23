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Происшествия

«Хорошо, что мы живы»: пензячка рассказала, как летела из Сочи

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Вечером среды, 22 ноября, самолет, отправившийся из Сочи в Пензу, из-за технической неисправности так и не добрался до пункта назначения. Ощущениями от поездки поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» жительница областного центра.

Речь идет о рейсе A4 5037 авиакомпании «Азимут». Судно вылетело в 19:46 и должно было приземлиться через 2 часа 45 минут, но почти сразу возникли проблемы с правым двигателем.

«Летали кругами над морем, сжигали топливо. Стюардесса бегала то в кабину пилотов, то в салон смотреть через иллюминатор на правое крыло или двигатель. Все это - в темноте. Голоса командира корабля и стюардессы был очень сосредоточенными.

Были мысли: не факт, что мы выживем. Было страшно. Обороты двигателей (или одного двигателя, судя по звуку) то были, то падали, постоянно плавали. Самолет, по ощущениям, постоянно поднимался и опускался.

Я всегда летаю с удовольствием и никогда не боюсь. Но в этот раз ощущение, что вы можете прямо сейчас разбиться и ничего не поделать, было очень, очень тяжелым. Некоторые люди плакали от страха. В итоге приземлились. Хорошо, что мы живы!» - рассказала женщина, уточнив, что борт вернулся в сочинский аэропорт.

Примерно через час пассажирам был предоставлен другой самолет. В итоге в Пензе путешественники оказались уже после 4:00 23 ноября.

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