На ул. Бекешской точку в конфликте из-за дамы поставил удар ножом

В Пензе в общежитии на улице Бекешской случилась драка. Один из участников получил ранение в живот.
Инцидент произошел около 21:00 в среду, 15 ноября. Местные жители услышали шум и позвонили правоохранителям. Вскоре по адресу прибыли сотрудники Росгвардии.
Они выяснили, что во время застолья между двумя мужчинами произошла ссора из-за женщины. Словами собутыльники не ограничились, один из них схватился за нож.
«В результате 37-летний гражданин нанес непроникающее ранение в область живота своему 34-летнему оппоненту», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Поквитавшись с собутыльником, агрессор скрылся с места преступления. Росгвардейцы по горячим следам обнаружили его и задержали.
Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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