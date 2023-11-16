На ул. Бекешской точку в конфликте из-за дамы поставил удар ножом

16.11.2023 | 09:41

В Пензе в общежитии на улице Бекешской случилась драка. Один из участников получил ранение в живот.

Инцидент произошел около 21:00 в среду, 15 ноября. Местные жители услышали шум и позвонили правоохранителям. Вскоре по адресу прибыли сотрудники Росгвардии.

Они выяснили, что во время застолья между двумя мужчинами произошла ссора из-за женщины. Словами собутыльники не ограничились, один из них схватился за нож.

«В результате 37-летний гражданин нанес непроникающее ранение в область живота своему 34-летнему оппоненту», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Поквитавшись с собутыльником, агрессор скрылся с места преступления. Росгвардейцы по горячим следам обнаружили его и задержали.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.