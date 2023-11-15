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Происшествия

В Пензе во дворе дома на Южной Поляне завязалась драка

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В Пензе в конфликт двух товарищей, распивавших спиртное во дворе дома на улице Калинина, вмешались правоохранители.

Инцидент произошел около 19:00 12 ноября.

Мужчины 36 и 43 лет хорошо проводили время, но в какой-то момент заспорили. Прения переросли в драку.

Напуганные шумом жители вызвали правоохранителей.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Заметив их автомобиль, младший из товарищей попытался убежать.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников правопорядка мужчина был задержан. 43-летнему гражданину была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Оставшегося невредимым хулигана передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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