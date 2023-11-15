В Пензе во дворе дома на Южной Поляне завязалась драка

В Пензе в конфликт двух товарищей, распивавших спиртное во дворе дома на улице Калинина, вмешались правоохранители.
Инцидент произошел около 19:00 12 ноября.
Мужчины 36 и 43 лет хорошо проводили время, но в какой-то момент заспорили. Прения переросли в драку.
Напуганные шумом жители вызвали правоохранителей.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Заметив их автомобиль, младший из товарищей попытался убежать.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников правопорядка мужчина был задержан. 43-летнему гражданину была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Оставшегося невредимым хулигана передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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