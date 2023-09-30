На видео сняли массовую драку у кафе на улице Московской

30.09.2023 | 09:30

Больше десятка молодых людей стали участниками и свидетелями драки на улице Московской в Пензе. Кадры инцидента распространились по городским пабликам в соцсетях.

Схватка случилась у кафе на пересечении Московской и Максима Горького, поблизости от проезжей части вечером в пятницу, 29 августа.

В объектив камеры попали молодые люди, выясняющие отношения при помощи ударов рук и ног. После того как накал схватки схлынул, двое участников остались лежать на асфальте. С трудом, но они встали на ноги.

Пока официальных сведений об инциденте нет.

Ранее в пензенских группах соцсетей распространилось видео драки на улице Кирова возле бара «Континент». Инцидент произошел в конце мая. Двое посетителей устроили в питейном заведении драку. Сотрудники бара вызвали росгвардейцев, однако буйные граждане оказали им сопротивление при задержании.