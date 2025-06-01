В Пензе предложение откровенно станцевать привело к драке

01.06.2025 | 10:46

41-летний житель Пензы решил защитить юную знакомую и стал фигурантом уголовного дела.

Мужчина отмечал день рождения сестры в баре в кругу близких и знакомых, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Когда она отправилась на танцпол, к ней обратилась молодая женщина из другой компании и предложила откровенно станцевать.

Пензенец вышел на улицу, чтобы покурить, и встретился там с 39-летним мужчиной. Выяснилось, что тот - пара женщины, которая попросила об откровенном танце.

Поведение возлюбленной собеседника пензенцу не понравилось, он высказал это. Разгорелась ссора, во время которой старший из мужчин ударил в лицо младшего. Пострадавший обратился в больницу с травмами.

Личность виновника быстро установили. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сообщили в пресс-службе УМВД РФ по области.

Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 3 лет.