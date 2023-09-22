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Происшествия

В Пензе заместителя председателя городской думы избили на улице

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В Пензе избили 40-летнего заместителя председателя городской думы Олега Шаляпина. История получила широкую огласку в Сети.

Все случилось поздним вечером воскресенья, 18 сентября, во дворе дома № 21 на улице Глазунова. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, Шаляпин в компании приятеля (по словам депутата собрания представителей Бессоновского района Сергея Падалкина, это Дмитрий Филяев - заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области) отдыхал на скамейке, когда около 23:00 поблизости появилась группа из трех мужчин.

Между ними и депутатами произошел конфликт, причина которого точно неизвестна. Он перерос в драку, сначала больше похожую на избиение - лежавшего на асфальте зампреда гордумы били по голове. Досталось и Дмитрию Филяеву.

Ситуация изменилась, когда на месте событий появился еще один депутат гордумы. Сергей Падалкин уточняет, что это был Александр Смирнов. Он смело бросился в бой и нанес немало ощутимых ударов нападавшим, хотя и сам несколько раз получил по лицу.

Примерно через 15 минут оппоненты разошлись. На следующий день Олег Шаляпин обратился в полицию.

В УМВД России по Пензенской области уточнили, что заявление поступило в 15:38.

«Гражданин рассказал, что у него возникла ссора с неизвестным ему мужчиной. В результате конфликта незнакомец нанес ему телесные повреждения, после чего он обратился в медицинское учреждение», - пояснили в пресс-службе управления.

Предполагаемого злоумышленника нашли. Им оказался пензенец 1998 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства и опросили.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - добавили в УМВД.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», на работе Олег Шаляпин с тех пор не появлялся.

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