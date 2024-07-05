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Криминал

В Наровчатском районе пенсионерку едва не задушили из-за коз

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Свободно разгуливающие козы в Наровчатском районе стали причиной серьезного конфликта двух местных пенсионерок. Одной из них теперь грозит тюремное заключение.

В полицию обратилась 74-летняя сельчанка. Она рассказала, что ее едва не задушила 76-летняя соседка - хозяйка коз.

Животные забрели в огород пострадавшей. Сельчанка, разозлившись, отправилась предъявлять претензии владелице. Произошел конфликт, во время которого старшая из женщин схватила младшую за горло и начала душить, угрожая убить.

Пострадавшая сумела вырваться и обратилась в полицию. Свою вину злоумышленница полностью признала.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении обвиняемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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