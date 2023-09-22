В Пензе безбилетник ударил охранника, пытаясь прорваться в кинотеатр

В четверг, 21 сентября, в кинотеатре, расположенном в крупном торговом комплексе на улице Центральной в Пензе, произошел инцидент. Вмешаться в него пришлось представителям силовой структуры.
47-летний мужчина хотел посмотреть фильм, но билета у него не оказалось. Контролер отказался впустить его на сеанс, чем вызвал агрессию со стороны несостоявшегося зрителя.
«Мужчина пытался спровоцировать драку, ударив работника охраны по спине, и выражался нецензурной бранью. На неоднократные замечания охраны с просьбой прекратить противоправные действия он не обращал никакого внимания», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Сотрудник развлекательного заведения нажал тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Стражи порядка передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀