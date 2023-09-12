Нож в спину: пензячка заявила, что ее сожитель сам нанес себе рану

12.09.2023 | 12:31

В понедельник, 11 сентября, в Пензе ссора семейной пары завершилась поножовщиной.

В 20:10 правоохранителям поступило сообщение о том, что в квартире на улице Бородина разгорелся конфликт. Для проверки информации по адресу прибыл патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Дверь стражам порядка открыла женщина. Она рассказала, что вместе с гражданским мужем они выпивали и закусывали. После очередного стакана они стали предъявлять друг другу взаимные претензии, и постепенно семейный ужин перешел в яростную ссору. Пензячка схватила нож и ударила сожителя в спину.

Нетрезвая хозяйка заявила росгвардейцам, что ее сожитель сам нанес себе колото-резаную рану. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, осмотрела 50-летнего пострадавшего и приняла решение о его немедленной госпитализации.

«Женщина была задержана на месте и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управлении Росгвардии по Пензенской области.