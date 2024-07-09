Житель Каменского района продал нож незнакомцу и пожалел об этом

09.07.2024 | 18:12

Житель Каменского района хотел продать нож, но получил за него совсем не то, чего ожидал.

Мужчина сам изготовил холодное оружие и, чтобы найти ему нового хозяина, выложил в Интернете объявление, установив цену в 1 500 рублей.

Информация попалась на глаза правоохранителям, и те в рамках оперативного мероприятия отправили на встречу с продавцом своего закупщика. Таким образом, владельца ножа уличили в совершении преступления.

Уже в отделе полиции был составлен акт добровольной сдачи ножа, в результате чего его изъяли из незаконного оборота. За реализацию холодного оружия мужчине назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.

«Учтено наличие смягчающих обстоятельств: полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка у виновного», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.