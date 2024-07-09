Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Житель Каменского района продал нож незнакомцу и пожалел об этом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Каменского района хотел продать нож, но получил за него совсем не то, чего ожидал.

Мужчина сам изготовил холодное оружие и, чтобы найти ему нового хозяина, выложил в Интернете объявление, установив цену в 1 500 рублей.

Информация попалась на глаза правоохранителям, и те в рамках оперативного мероприятия отправили на встречу с продавцом своего закупщика. Таким образом, владельца ножа уличили в совершении преступления.

Уже в отделе полиции был составлен акт добровольной сдачи ножа, в результате чего его изъяли из незаконного оборота. За реализацию холодного оружия мужчине назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.

«Учтено наличие смягчающих обстоятельств: полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка у виновного», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте