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Происшествия

В Пензе сотрудник ДПС помог мужчине, которому стало плохо

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В Пензе сотрудник Госавтоинспекции пришел на помощь человеку в трудную минуту. Об этом сообщил очевидец событий вечером среды, 6 сентября.

«Респект сотруднику полиции Алексею. Человеку стало плохо на работе. Быть добру!» - написал он.

На видео, которое автор поста выложил в соцсети «ВКонтакте», видно, что автомобиль ДПС с включенной сигнализацией подъезжает к лечебному учреждению.

«Все, все, все, вот уже подъезжаем, все», - успокаивающе говорит мужской голос за кадром.

«Уважуха этому сотруднику», «Молодцы», - откликнулись комментаторы.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

Старший лейтенант полиции Алексей Паршин нес службу около дома № 14 на улице Кулакова. К нему обратился взволнованный мужчина и рассказал, что прогуливался с другом. Внезапно его товарищу стало плохо - он начал задыхаться и не мог идти.

Пензенец вызвал скорую помощь, но она все не ехала, а другу становилось все хуже и хуже. Каждая секунда могла стать последней, поэтому пришлось позвать на помощь стража порядка.

«Автоинспектор без промедления помог гражданину сесть в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал, оперативно доставил молодого человека до места назначения, где передал медицинским работникам», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Мужчине своевременно оказали врачебную помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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