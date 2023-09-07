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Происшествия

В Пензе мужчина разгромил чужую машину и уснул в ней

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В Пензе на улице Кижеватова мужчина нарушил закон для того, чтобы выспаться в автомобиле. Его действия попали на камеру.

Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 7 сентября.

Все случилось возле подъезда дома № 26 ранним утром 30 августа. Мужчина, одетый в синие джинсы и темный джемпер, приближается к автомобилю Chevrolet Aveo, припаркованному во дворе. Он ходит рядом, дергает ручки, желая проникнуть в салон, бьет ногой в стекло правой передней двери. Залезть внутрь не получается.

Затем злоумышленник отходит к дому, разбегается, залезает на капот и давит ногой на лобовое стекло, несколько раз ударяет по нему. Хулигану удается проделать отверстие, в него он просовывает руку, лежа на капоте.

Однако и это не приносит ожидаемого результата. Тогда мужчина ломает лобовое стекло с другой стороны, через дыру пытается открыть рукой дверь - тоже безуспешно.

В итоге злоумышленник нашел в кустах камень и бросил его в стекло правой передней двери. Оно разбилось, и мужчина залез в салон Chevrolet.

По словам автора поста, попав в машину, хулиган проспал внутри около двух часов, а затем ушел.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители рассказали, что 30 августа владелец подал заявление о том, что его автомобиль повредили.

«В настоящее время принимаются все меры к установлению личности причастного к данному преступлению», - добавили в полиции.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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