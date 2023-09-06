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Происшествия

В селе Кижеватово машина от удара в багажник едва не сбила пешехода

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В среду, 6 сентября, в селе Кижеватово Бессоновского района девушка-пешеход едва не попала под колеса автомобиля на переходе.

Дорожный инцидент попал на камеру видеорегистратора. Запись, сделанная в 11:23, выложена в соцсети «ВКонтакте».

На ней видно, что девушка стоит перед бело-желтой зеброй и терпеливо ждет, когда автомобили затормозят. Мимо проезжают фура и микроавтобус Volkswagen, а едущий за ними ВАЗ-2112 останавливается перед переходом.

Пешеход идет вперед, и в этот момент в багажник стоящего ВАЗа въезжает «Лада-Гранта». От удара «двенадцатую» вытолкнуло на переход с такой силой, что машина пересекает его. Третья машина, ехавшая следом за «Грантой», сворачивает влево, чтобы избежать «паровозика».

Если бы девушка сделала еще несколько шагов, она неминуемо оказалась бы под колесами.

«Виноват пешеход», - с иронией гласит один из комментариев.

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Источник — vk.com/sova_penza
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