В Засечном мужчина разбил дверь магазина, мечтая о мягкой игрушке

05.09.2023 | 09:52

В понедельник, 4 сентября, около 20:45 азартный игрок учинил погром в магазине в селе Засечном Пензенского района.

Мужчину привлек игровой автомат, расположенный во входной зоне. Он несколько раз попытался подцепить краном мягкие игрушки, но потерпел неудачу. Все больше распаляясь, человек совершенно перестал стесняться в выражениях, громко комментируя происходящее.

Охранник сделал замечание разгоряченному игрой посетителю, однако тот разозлился еще сильнее. «Да пошел ты!» - ответил он в ответ, а затем с такой силой ударил ногой по ни в чем не повинному автомату, что тот опрокинулся на входную дверь.

Услышав звон стекла, испуганные работники торгового центра нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

«38-летнего нарушителя общественного порядка задержали и передали сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.