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Происшествия

На рейсе Пенза - Москва в самолете произошел сбой в работе двигателя

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Во вторник, 5 сентября, экипаж пассажирского самолета, летевшего из Пензы в Москву, доложил о сбое в работе двигателя.

Информация появилась в телеграм-канале «112» в 13:09.

«В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет Airbus А320. Предварительная причина - проблема одного из двигателей. На место выехали экстренные службы», - говорится в сообщении.

В 13:39 ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщило о благополучной посадке.

«Пассажирский Airbus A320, выполнявший рейс Пенза - Москва, доложил о проблеме в работе двигателя. Он благополучно сел в Шереметьево», - цитирует агентство слова собеседника.

Двигатель возобновил работу, когда воздушное судно зашло на посадку. При этом сесть самолету удалось со второй попытки. Пострадавших на борту нет. Причину сбоя установит техническая проверка.

20 августа самолет, который вылетел из Пензы в 20:45 и должен был прибыть в Домодедово в 22:00, не долетел до Москвы. По словам девушки, летевшей этим рейсом, примерно через пять минут после взлета в левом двигателе произошла вспышка. Она видела дым, а другой пассажир заметил слабый огонь и искры. Самолет вернулся в пензенский аэропорт, долго заходил на посадку, но сел мягко. Внизу стояли две пожарные машины, которые дождались благополучного приземления воздушного судна.

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