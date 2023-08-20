Вспышка в двигателе: самолет из Пензы не долетел до Москвы

20.08.2023 | 23:29

Вечером в воскресенье, 20 августа, в пензенском аэропорту произошло ЧП. Самолет, который вылетел из Пензы в 20:45 и должен был прибыть в Домодедово в 22:00, не долетел до Москвы.

О случившемся порталу PenzaInform.ru рассказала девушка, которая оказалась на злополучном рейсе.

«Взорвался двигатель самолета авиакомпании S7 airlines, выполняющий рейс XT 1196 Пенза-Домодедово. Вылет был в 20:45. Где-то минут через 5 после взлета произошел взрыв левого двигателя», - сообщила она.

Девушка видела только вспышку и дым, другой пассажир заметил слабый огонь и искры.

После этого в салоне выключили свет. «Тишина ожидания посадки была. Девушки вокруг плакали тихонько», - добавила пензячка.

По ее словам, самолет пробыл в воздухе еще около 20 минут - ждал разрешения на посадку в аэропорту вылета, в Пензе. Потом долго заходил на нее, но сел мягко.

Внизу стояли две пожарные машины, которые дождались благополучного приземления воздушного судна.

«Объявили, что прибудет другой самолет, но больше половины пассажиров уехали из аэропорта. Часть осталась. Жд билетов на сегодня-завтра нет в Москву, садиться на другой самолет желания нет совсем. Думаем, как добраться в Москву», - поделилась девушка.