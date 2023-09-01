В Сердобском районе бойцовый пес набросился на детей в песочнице

01.09.2023 | 16:41

В Пензенской области проведут проверку по факту нападения животного на детей в селе Новонадеждино Сердобского района.

ЧП случилось в августе.

«Собака бойцовской породы набросилась на игравших в детской песочнице восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Последняя в результате госпитализирована. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», - сообщили в информационном центре СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову провести процессуальную проверку и представить доклад об обстоятельствах инцидента, установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий, а по окончании - о ее результатах.

Ситуация находится на контроле главы СКР.