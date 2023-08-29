В Пензе полуторагодовалый ребенок выпал из окна на третьем этаже

29.08.2023 | 18:34

В Пензенской области случилось очередное ЧП с ребенком. В воскресенье, 27 августа, из окна выпала полуторагодовалая девочка.

Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Строителей в областном центре.

Матери девочки в момент происшествия рядом не было: она пошла в магазин.

Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где сейчас оказывают всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

11 августа аналогичное ЧП случилось в Кузнецке: 4-летний мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал со второго этажа дома на улице Осипенко. В момент происшествия мать находилась в квартире.