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Происшествия

В Пензе полуторагодовалый ребенок выпал из окна на третьем этаже

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В Пензенской области случилось очередное ЧП с ребенком. В воскресенье, 27 августа, из окна выпала полуторагодовалая девочка.

Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Строителей в областном центре.

Матери девочки в момент происшествия рядом не было: она пошла в магазин.

Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где сейчас оказывают всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

11 августа аналогичное ЧП случилось в Кузнецке: 4-летний мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал со второго этажа дома на улице Осипенко. В момент происшествия мать находилась в квартире.

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Источник — фото СУ СК России по Пензенской области
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