Мальчика, упавшего из окна в Кузнецке, подвела москитная сетка

12.08.2023 | 19:55

Следственные органы проводят проверку по факту падения 4-летнего кузнечанина с высоты.

«По предварительным данным, днем 11 августа мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Осипенко. В момент происшествия мать мальчика находилась в квартире», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ребенок был незамедлительно госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова уточнила, что малыш получил тяжелые травмы и находится в Кузнецкой межрайонной детской больнице. Врачи борются за его жизнь.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз предупреждает родителей: не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратились в ведомстве к родителям.