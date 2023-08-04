Замечание пьяному дебоширу стоило пензячке двери

04.08.2023 | 14:13

В четверг, 3 августа, в пензенской многоэтажке на улице Суворова разгорелся конфликт. В 17:10 сообщение поступило на пульт вневедомственной охраны Росгвардии.

По адресу оперативно прибыл экипаж. Поднявшись по лестнице, правоохранители увидели, что косяк входной двери одной из квартир выбит из стены.

52-летняя хозяйка квартиры рассказала, что дверь ей изуродовал осед. По словам женщины, он часто пьет в своей квартире, а затем выходит на лестничную клетку и устраивает дебоши.

На этот раз соседка не выдержала и сделала пьяному мужчине замечание, которое привело его в ярость. Он обрушил град ударов на дверь, за которой скрылась перепуганная горожанка, и сломал косяк.

«Для дальнейшего разбирательства 45-летнего гражданина задержали и передали сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.