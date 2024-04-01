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Происшествия

Задержание двух мужчин на Одесской попало на видео

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Вечером в понедельник, 1 апреля, случайные прохожие и жители улицы Одесской стали свидетелями задержания двух мужчин во дворе. Кадрами очевидцы поделились в Сети.

Задержание двух мужчин на Одесской попало на видео

Все произошло около 18:30 возле дома № 4. На видео запечатлен человек в наручниках в окружении полицейских и росгвардейцев. На других кадрах задержанных уже двое, стало больше и правоохранителей. Во дворе припаркованы несколько спецмашин.

Задержание двух мужчин на Одесской попало на видео

Пензенцы, посмотревшие ролик, начали гадать о причинах случившегося, предполагая, что в доме могло произойти убийство.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», задержанию предшествовала драка. Трое приятелей выпивали, поругались, и двое избили одного. Он позвонил в полицию.

«Сотрудники Росгвардии задержали мужчин в соседнем подъезде. Их передали полиции для дальнейших разбирательств», - прокомментировали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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