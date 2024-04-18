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Криминал

Задержанный за дебош в больнице сельчанин напал на полицейского

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47-летний житель Земетчинского района отправится в места лишения свободы за нападение на полицейского.

4 декабря 2023 года дежурному участковому уполномоченному ОМВД России по Башмаковскому району поступило сообщение о том, что в приемном отделении больницы пьяный мужчина ведет себя агрессивно и требует отвезти его в Земетчинский район.

Двое сотрудников полиции прибыли по вызову и предложили дебоширу проехать в отдел. Тот в нецензурных выражениях дал понять, что никуда не собирается. Его пришлось доставить в отдел полиции с применением силы.

У помещения дежурной сельчанин продолжал возмущаться, а затем вскочил, сделал выпад и ударил участкового уполномоченного лбом в левый глаз. Судебно-медицинская экспертиза расценила повреждение как не причинившее вреда здоровью.

«Подсудимый вину не признал и пояснил, что таким способом пытался оттолкнуть от себя сотрудника полиции», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дебошира приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Помимо уголовной, он привлечен еще и к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и неповиновение сотруднику полиции.

Приговор еще не вступил в силу.

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